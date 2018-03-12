В Калининграде впервые пройдет форум Baltic Weekend

Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend: König Edition состоится 19-20 апреля в Калининграде.

Форум объединяет экспертов в области коммуникаций и PR-индустрии из разных стран мира, а также представителей власти, медиа и отраслевых ассоциаций.

В фокусе деловой программы - будущее коммуникаций в контексте развития технологий, основные тренды российской PR-индустрии, PR-кейсы лидирующих отраслевых компаний и другие темы.

В течение 17 лет мероприятие носило ежегодный характер и проходило осенью в Санкт-Петербурге. В этом году выездная весенняя сессия Baltic Weekend пройдет во второй раз. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.