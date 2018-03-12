Жителю Крыма предъявили обвинение в убийстве семьи из Феодосии

Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым предъявило обвинение подозреваемому в жестоком убийстве семьи из Феодосии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подозреваемому, который является сотрудником Керченской колонии, инкриминируют пункты "а, в, з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство более чем двух лиц и малолетнего из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем). По версии следствия, обвиняемый в убийстве четырехлетней девочки и их родителей действовал по заранее подготовленному плану из корыстных побуждений, желая завладеть деньгами потерпевших. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, проверяется причастность обвиняемого к совершению других преступлений.

Напомним, перед исчезновением супруги разместили на одном из интернет-сервисов объявление о продаже машины и договорились о ее обмене на более дорогую марку. Встреча с одним из откликнувшимся на объявление была назначена под Керчью. С собой семья взяла крупную сумму наличных денег - 255 тысяч рублей.

Заключить сделку убийца и его жертвы договорились около семи часов утра. Преступник назначил им встречу в безлюдном месте у водоема около завода "Залив". Здесь он хладнокровно расстрелял супругов из огнестрельного оружия - пистолета ПМ. После этого подозреваемый завел автомобиль, включил первую скорость и утопил его в зарослях камыша с живой девочкой примерно в 10 метрах от берега. Выйти на след преступника оперативникам удалось благодаря скрупулезному изучению контактов убийцы.