В Ростове началось производство новых вертолетов Ми-28УБ

В Ростове-на-Дону началось производство второй партии для Минобороны РФ учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ. Первая партия машин с двойным управлением была поставлена в Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в ноябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Всего в Тверскую область после комплекса испытаний на земле и в воздухе отправились две машины Ми-28УБ. Они предназначены для обучения и подготовки пилотов ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник".

"Главное отличие Ми-28УБ от своего предшественника - двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. В боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа", - говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Поскольку машина предназначена для подготовки вертолетчиков, то в ней установлен "пульт имитации отказов". Он позволяет моделировать отказ различного оборудования в полете и таким образом тренировать летчиков для действий в кризисной ситуации. Другим отличием Ми-28УБ стала расширенная кабина, что повлекло улучшение обзора с рабочего места летчика-оператора.

Кстати, просторные кабины и дублирующее управление оборудование будут установлены на новых вертолетах Ми-28НМ, которые прошли глубокую модернизацию с учетом опыта боевых действий в Сирии и Ираке. Кроме того, у нового "Ночного охотника" будет модифицирован фюзеляж, модернизированы двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельная система. Вертолет также получит аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами.