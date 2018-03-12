В Ростове напавшего с ножом на прохожих заключили под стражу

В Ростове-на-Дону мужчину, нападавшего на прохожих с ножом и ранившего двух человек, заключили под стражу.

Как сообщает пресс-служба СК России по Ростовской области, сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства уголовного дела в отношении 29-летнего ростовчанина по подозрению в покушении на убийство двух и более человек.

Напомним, что 6 марта местный житель нанес множественные удары двум мужчинам, которых впоследствии доставили в медицинские учреждения. Оказалось, что они были его знакомыми. Подозреваемый признался, что причину ссоры он не помнит, так как находился в состоянии наркотического опьянения.

В ходе следствия выяснилось, что он уже был судим за незаконный оборот наркотиков и преступления против личности. Сейчас по ходатайству следователя суд арестовал подозреваемого.