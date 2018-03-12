В Волгоградской области заключена под стражу мать, убившая сына

В Волгоградской области правоохранительными органами избрана мера пресечения для женщины, убившей своего девятимесячного сына.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области, установлено, что 1 марта 26-летняя подозреваемая, проживавшая в городе Фролово вместе с родителями, поссорилась с матерью и уехала, взяв с собой мальчика. Ее трехлетняя дочь осталась с родителями.

Затем она арендовала квартиру в Центральном районе Волгограда. 3 марта подозреваемая совершила убийство ребенка, завернула тело в одеяло и выкинула в мусорный бак. По телефону она рассказала знакомому о совершенном преступлении, а своей подруге подарила вещи сына.

В ходе допроса женщина призналась сотрудникам правоохранительных органов, что не желала воспитывать второго ребенка. В настоящее время она заключения под стражу, а следователи продолжают поисковые мероприятия, чтобы установить местонахождения тела мальчика.