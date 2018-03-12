Астраханца задержали в Москве за попытку поджечь здание ФСБ

В Москве сотрудники полиции задержали 66-летнего мужчину, который пытался поджечь здание ФСБ на улице Кузнецкий мост в Москве. Поджигателем оказался житель Астрахани.

По данным ТАСС, инцидент произошел днем 12 марта. Пожилой мужчина облил горючей жидкостью стену возле входа в приемную главного управления ФСБ и устроил поджог.

Задерживавшим его работникам правоохранительных органов он сообщил, что организовал поджог в знак протеста, но более подробно прокомментировать свои действия отказался.

"Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", - цитирует информационное агентство представителя МВД.