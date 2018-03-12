Создателей "Очень странных дел" обвинили в сексизме

Пейтон Браун, член технической команды популярного ретро-хоррор-шоу "Очень странные дела", обвинила создателей сериала братьев Даффер в неподобающем поведении и терроре. А именно, пишет Daily Mail, в грубости по отношению к некоторым работающим на площадке женщинам. Что создавало "враждебную атмосферу".

Пейтон разразилась в своем Instagram яростным постом, утверждая, что хамство братьев довело ее до ручки, и она была вынуждена уволиться. И, соответственно, теперь не станет уж "частью" третьего сезона - из солидарности с "сестрами".

"Я лично видела, как двое мужчин, занимающие лидирующие позиции на проекте, устно унижали множество женщин - кричали, оскорбляли, угрожали. В результате некоторые сотрудники были вынуждены покинуть шоу", - поведала Браун.

На что Дафферы выступили с официальным письмом, заверив, что глубоко расстроены тем, что кто-то, оказывается, почувствовал себя на их шоу не в своей тарелке. Как отметили братья, производство сериалов - дело стрессовое и изматывающее, но это не оправдание, и если они кого-то задели - то искренне просят прощения. Поскольку твердо верят "в справедливое отношение ко всем, независимо от пола, сексуальной ориентации, расы, религии или чего-то еще". И создание максимально удобной и дружелюбной атмосферы на съемочной площадке для них - во главе угла.

Сервис Netflix, на балансе которого находятся "Дела", также прокомментировал ситуацию, уточнив, что сражу же, как только прозвучали претензии г-жи Браун, было проведено расследование. Не выявившее никаких нарушений.

Крайне тепло встреченная премьера "Очень странных дел" (Stranger Things) состоялась летом 2016 года. Сериал, инспирированный работами Кинга, Спилберга и Карпентера, рассказывает про мрачные события, имевшие место в небольшом городке в Индиане в начале восьмидесятых.

Третий сезон выйдет в 2019 году.