Тип 96Б: Китай продолжает совершенствовать конкурента Т-90М

Военная промышленность КНР продолжает совершенствовать основной боевой танк Тип 96Б. Эта машина хорошо известна тем, кто внимательно следит за проходящим в подмосковном Алабино "Танковым биатлоном".

Впервые в Россию Тип 96 модификации "А" прибыли в 2014 году. Правда, оказалось, что мощности восьмисотсильного двигателя недостаточно, чтобы на равных соперничать с модернизированными российскими танками Т-72Б3.

Поэтому отставание поначалу было решено компенсировать применением доработанной облегченной ходовой части. Затем в бой за титул чемпиона была брошена основательно доработанная версия, получившая обозначение Тип 96Б, которая, по некоторым данным, получила двигатель мощностью в 1200 л.с., что позволило танку развивать скорость до 70 км/ч.

Судя по имеющейся информации, эта бронемашина в настоящее время не только поступает в войска, но и продолжает совершенствоваться. Так, на появившихся недавно в Сети китайских фотоматериалах впервые была представлена доработанная версия Тип 96Б. Первое, что бросилось в глаза военных экспертам: танк получил установленную на крыше башни дистанционно-управляемую зенитную установку с 12,7-мм пулеметом W85.

Это нововведение существенно увеличит безопасность командира машины. Ему уже не придется во время стрельбы из пулемета подставляться под пули и осколки.

Увеличившиеся размеры прицела также свидетельствуют о том, что и здесь были проведены доработки.

Механик-водитель получил смонтированную на верхней лобовой детали корпуса видеокамеру. Также усилены катки ходовой части и гусеничные ленты.

Некоторые из экспертов уже успели назвать этот танк конкурентом Т-90М. На самом деле, несмотря на существенные изменения, Тип 96Б по-прежнему уступает машине "Уралвагонзавода". Прежде всего по характеристикам защиты и огневой мощи. Особенности конструкции китайской машины не позволяют достичь характеристик "девяностого" в принципе - резервы по улучшению исчерпаны. Чего нельзя сказать о российской технике, у которой еще сохраняется значительный модернизационный потенциал.