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Умер актер Олег Граф

Новость 12.03.2018, 23:07 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На пятидесятом году жизни 12 марта скончался российский актер Олег Граф.

Об этом сообщила НСН. Указав, что причина смерти Графа пока не известна. 

Олег Граф родился в 1968 году. В 1991-м окончил театральную студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. Но "из-за развала СССР и тяжелого экономического и политического положения в стране" был вынужден уйти из актерского ремесла.

В 2004-м Олег, окончив Московский государственный университет сервиса, получил вторую специальность - психолога.

Еще через десять лет Граф решил вернуться к первой специальности. Был занят в постановках Театра на Бутырке, как режиссер создав там такие спектакли, как "Про непослушного Зайчонка" и "Олимпиада".

Тогда же начал активно сниматься в кино и сериалах, в основном - во второплановых ролях: "его героями нередко становятся врачи, бухгалтера и эксперты-криминалисты".

Среди наиболее известных работ - патологоанатом Вилен Усов в сериале "Пятая стража" и Виктор в сериале "Психологини".

Другие роли: телеведущий в сериале "Светофор" (дебют), "Универ: Новая общага", "Склифософский", "Деффчонки", "Карпов", "Мент в законе", "Подлец", "Пасечник". 

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