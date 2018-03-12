В Белграде обиженный увольнением сотрудник расстрелял сослуживцев

Уволенный на прошлой неделе сотрудник компании, расположенной в Белграде, 12 марта пришел на прежнее место работы, где устроил стрельбу.

В результате один человек был убит, другой получил два ранения в грудь. Третий выпрыгнул из окна и при падении получил серьезные переломы конечностей, а также повредил позвоночник. Об этом сообщает ТАСС.

Вернувшись домой, мужчина выстрелил, и пуля случайно попала в стоящий сзади газовый баллон. Тот взорвался, из-за чего в многоквартирном доме начался пожар.

Пожарные спасли преступника, сейчас он находится на лечении.

В офисе компании работают следователи. Улицы вокруг перекрыты.