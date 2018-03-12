В Эфиопии военные по ошибке убили девять мирных жителей и ранили еще двенадцать, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в населенном пункте Мояле на границе с Кенией. Там проводилась спецоперация против повстанцев "Фронта освобождения оромо". Власти начали расследование, несколько военнослужащих арестовали.

Напомним, в прошлом месяце после отставки премьер-министра правительство Эфиопии объявило о введении в стране режима чрезвычайного положения "для сохранения конституционного порядка". Ранее режим ЧС вводился в декабре 2016 года из-за охвативших регион Оромия антиправительственных выступлений и беспорядков.