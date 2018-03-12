Межконтинентальные баллистические ракеты РС-20В "Воевода", которые в НАТО называют SS-18 "Сатана", будут в скором времени сняты с боевого дежурства в РВСН. Им на смену придут межконтинентальные ракеты "Сармат", обладающие уникальными характеристиками полета. Об этом в интервью "Красной звезде" заявил заместитель министра обороны генерал армии Юрий Борисов.

Он отметил, что ракета "Воевода", являющаяся на сегодняшний день самой мощной в мире, была разработана и принята на вооружение в середине 1980-х годов. "Но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", - сказал Юрий Борисов.

При этом заместитель министра обороны РФ отметил, что в прошлом году "Сармат" успешно прошел так называемые бросковые испытания, и отечественная промышленность готова начать производство новой ракеты.

"Все практические, научно-технические и производственные проблемы уже пройдены. Подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать Министерство обороны", - отметил Борисов.

По мнению российского военного эксперта, главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, одной из причин снятия с боевого дежурства ракеты "Воевода" стала политика украинского руководства, отказавшегося от военной кооперации с Россией.

"Поскольку производства некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла не имеет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современными", - заявил военный эксперт РИА Новости.

Справка "РГ"

Межконтинентальная баллистическая ракета пятого поколения "Сармат" весом свыше 200 тонн может применяться с любых направлений. Она способна на полете к цели пролететь через Северный и Южный полюсы. "Сармат" несет более 10 боеголовок мощностью до мегатонны каждая. Кроме боевых блоков, ракета оснащена тяжелыми ложными боеголовками, которые позволяют атомным зарядам эффективно преодолеть всевозможные элементы противоракетной обороны. Первые "Сарматы" поступят в соединения РВСН под Оренбургом и Красноярском.