В ходе ожесточенного сражения в пригороде Дамаска Восточная Гута на боевых позициях пятого армейского конкурса была впервые замечена боевая машина 9П138 полковой реактивной системы залпового огня 9К55 "Град-1". Фотография данной РСЗО появилась в Сети.

Наследница знаменитых "Катюш" смонтирована на автомобилях повышенной проходимости ЗиЛ-131 с колесной формулой 6×6. Она является облегченной версией 9К51 "Град". Вместо 40 направляющих на ней установлено 36. Вес установки в боевом положении достигает 11,5 т вместо 13,7 т.

По сравнению со стандартным БМ-21 несколько уменьшилась максимальная дальность стрельбы: с 20,4 км до 15 км.

Из-за низкого расположения пакета заряжание "Град-1" является более удобным. Максимальная скорость 9П138 - 80 км/ч. Запас хода – 850 км. Расчет – 3 чел.

В Сирии ранее применялись БМ-21 на шасси автомобилей Урал-375 с бензиновыми двигателями. Эти установки были получены САР еще из СССР. К началу гражданской войны, по разным данным, в войсках находилось около 300 таких реактивных систем.

Позже, в конце 2015 года, на фронте впервые засветились РСЗО 9К51 на базе "УРАЛ-4320-31" с дизельным двигателем.

Также против террористов задействовались боевые машины 2Б26 российского производства на шасси КамАЗ-5350 "Мустанг".