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Видео: Последний выход на сцену Олега Табакова

Новость 12.03.2018, 17:20 | Текст: Алексей Литовченко Видео: Эльмира Аширова

"Российская газета" публикует видеозапись последнего выступления Олега Табакова, который ушел из жизни сегодня на 83-м году жизни.

17 ноября 2017 года Олег Табаков появился на сцене МХТ им. А.П. Чехова, чтобы исполнить роль Бургомистра в спектакле "Дракон" по пьесе Евгения Шварца. Олег Павлович играл в инвалидной коляске, с платком в руке, которую он почти все время прижимал к щеке. И только на поклон Табаков встал и покинул сцену под аплодисменты зала. Через 10 дней, 27 ноября, артиста госпитализировали.

Во МХАТ Олег Табаков перешел из "Современника" в 1983 году, в 1987-м при разделе театра активно поддержал Олега Ефремова. С 2000 года являлся художественным руководителем и директором МХТ им. А.П. Чехова.

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