Видео: В России начались испытания бесшумного боевого квадрокоптера

Разработкой перспективного квадрокоптера занимаются в Специальном технологическом центре в Ленинградской области.

Побывать на испытательном полигоне БЛА "Орлан", а также на предприятии, где их выпускают, удалось корреспондентам канала "Звезда".

Во время испытаний в небе может одновременно находиться до десяти дронов. За три часа проверяются все летные характеристики, а также электронная "шпионская начинка" беспилотника.

К слову, "Орлан" умеет многое: воздушная разведка, уничтожение вражеской радиоэлектроники и обеспечение секретной связи.

Максимальная высота - 7 километров, продолжительность полета - более 10 часов.

Причем оператор этой грозной "птицы" может находиться у монитора за сотню километров от места ее работы.

Не многие знают, что в России произведено уже более тысячи БЛА "Орлан-10". Существует 11 модификаций комплекса.

Инженеры приоткрыли секрет очередной разновидности "Орлана". Это боевой квадрокоптер.

Впрочем, если судить кадрам, мелькающим в сюжете, речь идет скорее о гексокоптере. То есть, о беспилотнике с шестью винтами. А возможно, есть две вариации нового дрона.

У него не такой большой радиус действия, как у предшественников, зато он гораздо мобильней. Еще одно преимущество новой модели - бесшумность.

Как пояснил ведущий инженер отдела проектирования беспилотного комплекса "Орлан" Сергей Иванов, для машины разработана винтомоторная группа с низким уровнем шума. К примеру, даже если коптер будет летать в паре метров от людей, он не заглушит их разговора.

По словам главного конструктора БЛА "Орлан" Романа Иванова, эффективность и высокие технические характеристики беспилотников подтверждена.

- Мы видим, что и американские отчеты есть, где удивлены и поражены теми свойствами и теми качествами, которые мы демонстрируем, - рассказал он.