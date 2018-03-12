Выездное заседание Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансовым рынкам и кредитным организациям

24 января 2018 года был создан Подкомитет Торгово-промышленной палаты РФ по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов.

Первое открытое заседание подкомитета по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов будет проведено 20 марта 2018г. в Конгресс-центре РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Тема: "Венчурное и инновационное финансирование как альтернатива банковскому кредитованию"

План заседания:

1. План работы подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов;

2. Дискуссия и обмен мнениями об актуальных проблемах и их путях решения в сфере краудфандинга, венчурных инвестиций, включая ICO:

- обсуждение существующих проблем краудфандинга при привлечении токенов и перевод их в фиатные деньги;

- планирование мероприятий, способствующих популяризации развития инновационного, венчурного финансирования в области краудфандинга, краудинвестинга, ICO;

3. Предложения участников дискуссии по решению существующих проблем у сторон краудфандинговой модели финансирования с целью выработки законодательных инициатив инновационного и венчурного финансирования;

4. Организация мероприятий по хеджированию рисков инвестирования в стартапы и создание систем гарантий, способствующих завершению стартапов и ICO-проектов (систематическое рейтингование, создание СРО в качестве регулятора выражающего интересы современной модели краудфандинга, контроль со стороны банков и СРО за реализацией проектов, работа с Роспатентом, другие мероприятия).

Желающие выступить по теме мероприятия могут отправить заявку в оргкомитет (info@reu-crypto.ru)

На заседание приглашены представители Законодательной власти, Администрации Президента, Министерств РФ, Центрального Банка, Государственных корпораций, банков, Общественных организаций, бизнеса, ведущие эксперты цифровой экономики, крипто и краудфонды, инвесторы,СМИ.

Мероприятие состоится по адресу: г. Москва, Стремянный пер., 28, стр. 2А (Конгресс-центр РЭУ им. Г. В. Плеханова).

Начало регистрации гостей в 9:00. Начало мероприятия в 9:30.

Планируемое количество участников - 1000 человек.

Участие в мероприятии бесплатно

Для участия необходимо подать заявку на сайте - https://reu-crypto.ru/event/tpprf

Источник: АНО "Сообщество пользователей рынка криптовалют"