Выездное заседание Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансовым рынкам и кредитным организациям

Первое открытое заседание подкомитета по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов будет проведено 20 марта 2018г. в Конгресс-центре РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Тема: "Венчурное и инновационное финансирование как альтернатива банковскому кредитованию"
План заседания:
1. План работы подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов;
2. Дискуссия и обмен мнениями об актуальных проблемах и их путях решения в сфере краудфандинга, венчурных инвестиций, включая ICO:
- обсуждение существующих проблем краудфандинга при привлечении токенов и перевод их в фиатные деньги;
- планирование мероприятий, способствующих популяризации развития инновационного, венчурного финансирования в области краудфандинга, краудинвестинга, ICO;
3. Предложения участников дискуссии по решению существующих проблем у сторон краудфандинговой модели финансирования с целью выработки законодательных инициатив инновационного и венчурного финансирования;
4. Организация мероприятий по хеджированию рисков инвестирования в стартапы и создание систем гарантий, способствующих завершению стартапов и ICO-проектов (систематическое рейтингование, создание СРО в качестве регулятора выражающего интересы современной модели краудфандинга, контроль со стороны банков и СРО за реализацией проектов, работа с Роспатентом, другие мероприятия).
Желающие выступить по теме мероприятия могут отправить заявку в оргкомитет (info@reu-crypto.ru)
На заседание приглашены представители Законодательной власти, Администрации Президента, Министерств РФ, Центрального Банка, Государственных корпораций, банков, Общественных организаций, бизнеса, ведущие эксперты цифровой экономики, крипто и краудфонды, инвесторы,СМИ.
Мероприятие состоится по адресу: г. Москва, Стремянный пер., 28, стр. 2А (Конгресс-центр РЭУ им. Г. В. Плеханова).
Начало регистрации гостей в 9:00. Начало мероприятия в 9:30.
Планируемое количество участников - 1000 человек.
Участие в мероприятии бесплатно
Для участия необходимо подать заявку на сайте - https://reu-crypto.ru/event/tpprf
Источник: АНО "Сообщество пользователей рынка криптовалют"