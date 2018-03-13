Бронеавтомобили "Тайфун-К" получат новые системы защиты

Бронемашины "Тайфун-К" оснастят новыми системами пожаротушения, что существенно повысит безопасность всех, кто в ней находится. Госкорпорация "Ростех" начинает серийное производство автоматической установки пожаротушения для российского бронированного автомобиля "Тайфун-К". Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Эти бронемашины предназначены для транспортировки личного состава и используются, в частности, российскими саперами в Сирии в ходе разминирования населенных пунктов, освобожденных от террористов.

Новая система пожаротушения обеспечивает быстрое выявление и ликвидацию очагов возгорания внутри автомобиля с помощью быстродействующих автоматических модулей пожаротушения.

"Разработка существенно повышает уровень защиты личного состава, перевозимого на бронемашинах "Тайфун-К". В дальнейшем использованные технические решения могут быть применены, в том числе, и в гражданской технике", - сообщили в аппарате кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации.

Система автоматически реагирует на возгорание, эффективно локализует огонь и не дает очагу развиться повторно. Огнетушащее средство имеет безопасный состав, благодаря чему экипаж может продолжать выполнение боевых задач, не покидая бронемашину. Изделие прошло испытания в боевых условиях, подтвердив свои высокие технические характеристики.