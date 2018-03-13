На Бермудах нашли бутылку с загадочным посланием

На одном из Бермудских островов 12-летний Джозеф Валлис, участвовавший в уборке пляжа, обнаружил бутылку с зашифрованным сообщением, передает UPI.

Юный волонтер передал послание взрослым, которые смогли распознать текст с помощью ультрафиолетовой лампы.

В сообщении объяснялось, что бутылка была сброшена в апреле 2014 года с французской парусной яхты на расстоянии более 1,6 тысячи километров от Бермудских островов.

Автор записки попросил обнаружившего ее связаться с ним по электронной почте для получения важной информации. Адрес ящика также удалось расшифровать.

Как пояснил Джозеф Валлис, письмо было отправлено на указанную почту накануне, но пока еще ответной реакции не последовало.