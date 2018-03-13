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13.03.2018,  
15:01
Текст: Алексей Моисеев

Гранатометы АГС-17 "Пламя" хорошо зарекомендовали себя в Сирии

Штурмовые подразделения сирийской армии, зачищающие от бандформирований Восточную Гуту, активно применяют 30-мм гранатометы АГС-17 "Пламя".

Данное оружие российского производства министерство обороны арабской республики приобрело еще до начала гражданской войны. Правда, в войска успело поступить незначительное количество, да и то на вооружение самых элитных подразделений, вроде частей специального назначения.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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АГС-17 хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях. Сирийцы отмечали точность и высокую надежность - в ряде случаев их эффективность оказывалась даже выше, чем у применявшихся правительственными войсками крупнокалиберных пулеметов.

Автоматические гранатометы стали своего рода подобием мобильной артиллерии, которая, что называется, всегда под рукой - в обороне, где-нибудь в пустыне или во время наступления в городской застройке. Это оружие легко транспортируется, с его помощью возможно поражение противника на дальности 1,7 км. Скорострельность - до 350-400 выстрелов в минуту.

В настоящее время "Пламя" широко применяется не только спецназовцами, но и обычной пехотой. Его массово устанавливают на броневики "Выстрел", "Тигр" и "Рысь", модернизированные сирийцами БМП-1, БРДМ-2, легкие бронированные транспортеры МТ-ЛБ.

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