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Лидер группы Limp Bizkit снимет фильм с Джоном Траволтой о маньяке

Новость 13.03.2018, 12:57 | Текст: Генри Достоевский

Лидер группы Limp Bizkit снимет картину "Лось" с Джоном Траволтой о сталкере-маньяке, уведомляет SlashFilm.

Фред Дерст в кинобизнесе не новичок - за его режиссерскими плечами ряд клипов непосредственно Limp Bizkit, групп Korn, Staind и т.д., а также полнометражные картины: "Образование Чарли Бэнкса" 2007 года с Джесси Айзенбергом и "Аутсайдеры" 2008 года с Айс Кьюбом в главной роли.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В основе картины, как уточняется, лежит настоящая история из жизни музыканта - его самого преследовал сумасшедший фанат. Сценарий Дерст написал в соавторстве с Дейвом Бекерманом.

Траволта сыграет роль непосредственно поклонника-сталкера, который настолько одержим звездой боевиков (Девон Сава), что его мания превращает жизнь кумира в настоящую пытку.

Интересно, Сава ранее сыграл сталкер-фаната Эминема в клипе на трек Stan.

Сообщается, что съемки картины уже начались и пройдут в Алабаме.

Информации о дате предполагаемого релиза пока нет.

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