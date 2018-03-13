Лидер группы Limp Bizkit снимет фильм с Джоном Траволтой о маньяке

Лидер группы Limp Bizkit снимет картину "Лось" с Джоном Траволтой о сталкере-маньяке, уведомляет SlashFilm.

Фред Дерст в кинобизнесе не новичок - за его режиссерскими плечами ряд клипов непосредственно Limp Bizkit, групп Korn, Staind и т.д., а также полнометражные картины: "Образование Чарли Бэнкса" 2007 года с Джесси Айзенбергом и "Аутсайдеры" 2008 года с Айс Кьюбом в главной роли.

В основе картины, как уточняется, лежит настоящая история из жизни музыканта - его самого преследовал сумасшедший фанат. Сценарий Дерст написал в соавторстве с Дейвом Бекерманом.

Траволта сыграет роль непосредственно поклонника-сталкера, который настолько одержим звездой боевиков (Девон Сава), что его мания превращает жизнь кумира в настоящую пытку.

Интересно, Сава ранее сыграл сталкер-фаната Эминема в клипе на трек Stan.

Сообщается, что съемки картины уже начались и пройдут в Алабаме.

Информации о дате предполагаемого релиза пока нет.