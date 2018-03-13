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13.03.2018,  
12:12
Текст: Светлана Цыганкова

Минобороны получило первый модернизированный Ил-76МД-М

Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина передал министерству обороны России первый серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-М. Как сообщили в пресс-службе комплекса, машина находится на одной из баз военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Над выполнением работ по глубокой модернизации самолетов Ил-76МД и самолетов-заправщиков Ил-78М специалисты начали работать с августа 2013 года. Именно тогда с военным ведомством был заключен государственный контракт. В ходе модернизации должны были продлить ресурсный срок эксплуатации военно-транспортных самолетов, обеспечив их современными средствами навигации и связи, а также заменить оборудование, которое в стране уже не производится.

- На самолете установили новый пилотажно-навигационный комплекс. Он соответствует всем требованиям и правилам полетов на российских и зарубежных воздушных трассах, - прокомментировал генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

В ходе модернизации заменили также средства обороны и связи, десантно-транспортное, светотехническое и бытовое оборудование. Самолет получил оптико-электронную визирную систему для наблюдения за площадками десантирования. Она может работать как в инфракрасном, так и в оптическом диапазоне.

Продлили и срок ресурса двигателей Д-30КП. Теперь военно-транспортные самолеты Ил-76МД-М могут прослужить еще не один десяток лет.

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Фото: Искандар Аминов/РИА Новости
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