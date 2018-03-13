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В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 15:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Казани состоится крупнейший предпринимательский форум

Форум по развитию предпринимательских компетенций "Перезагрузка" пройдет 16 марта в Казани. Мероприятие пройдет в формате интенсивного обучения - выступят самые успешные представители российского бизнеса и спикеры, которые поделятся уникальным опытом в сфере создания и продвижения собственного дела. Будут рассмотрены такие вопросы, как разработка дизайна, грамотный копирайтинг, разработка креативов, позиционирование на рынке, настройка ремаркетинга, настройка ретаргетинга, продвижение в соцсетях, система управления задачами, аналитика и настройки CRM-системы и другие.

Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.
В Татарстане испытывают новый суперрадар

Организатор мероприятия - Министерство экономики республики - отмечает повышенный интерес среди бизнесменов к форуму. По словам представителей министерства, за несколько дней до мероприятия, на него уже зарегистрировались более 4 тысяч предпринимателей Татарстана.

"Перезагрузка" - это новый формат-интенсив, который рассчитан как на начинающих предпринимателей, так и на успешных бизнесменов. Обучение предпринимательства и оказание поддержки - одна из задач, которую ставит Президент Татарстана Рустам Минниханов. Как отметил глава Минэкономики РТ Фарид Абдулганиев, сегодня малое и среднее предпринимательство - это базисный фактор роста экономики и производительности труда: "Доступ к информационным и образовательным площадкам является базисной составляющей индустрии предпринимательства. Мы планируем изучать и внедрять лучшие практики, следить и участвовать в изменениях, происходящих в современном мире".

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