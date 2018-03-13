В Омске роботы начали собирать гусеницы для танков

Первый в России роботизированный конвейер по сборке гусениц для бронетехники открыла в Омске госкорпорация Ростех.

Уникальное производство запущено на базе Омского завода транспортного машиностроения. Это единственное предприятие в стране, которое производит все основные типы гусеничных лент для бронетехники.

- Новая линия позволяет производить различные по конструкции и типоразмеру гусеничные ленты не только для серийных, но и для перспективных образцов гражданской и специальной техники, - сообщили "РГ" в Ростехе. - Роботизированный конвейер уже загружен на полную мощность.

Роботы уже приступили к сборке гусениц для боевой машины огневой поддержки "Терминатор", новейшей самоходной гаубицы "Коалиция", зенитно-ракетных комплексов и других видов военной техники.

Сборка продукции полностью исключает ручной труд. Процесс производства полностью автоматизирован. Всю механическую работу делают роботы, а операторы осуществляют контроль за точной и бесперебойной работой всех систем. Даже качество изделий проверяется автоматически.

- Контроль усилия натяжения гусениц осуществляется дистанционно с помощью электронного датчика с автоматической регистрацией результатов и возможностью просмотра процесса, - сообщает пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что автоматизация производства позволит увеличить объем производства гусениц для бронетехники почти в 4 раза.

Справка "РГ"

Омсктрансмаш" - единственный производитель гусеничных лент для бронетехники России, завод изготавливает все основные типы гусениц. Для повышения качества сборки и увеличения срока службы изделий на предприятии уже несколько лет модернизируют производство, внедряя современные технологии. Основная цель - обеспечение замкнутого цикла изготовления лент.