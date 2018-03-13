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13.03.2018 14:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песков: Путин прибыл в Дагестан

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан. Об этом информирует РИА Новости.

Как отметил Песков, "в Махачкале у президента запланирована встреча с представителями общественности республики".

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"Позднее он также проведет отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана", - добавил пресс-секретарь.

Накануне Владимир Путин побывал на Кубани, в "Национальный центр зерна", где оценил работу агрономов в селекционной теплице. Как отметил глава государства, российский АПК стал одним из драйверов роста страны. И в ближайшие годы наша страна войдет в число лидеров глобального агропромышленного рынка.

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