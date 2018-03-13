В Москве и Дагестане задержали вымогателей шести млн рублей у журналиста

Сотрудники МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в разбое и вымогательстве шести миллионов рублей у журналиста из Дагестана. Спецоперация прошла в Москве и Махачкале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии правоохранителей, подозреваемые, угрожая физической расправой руководителю одного из дагестанских СМИ и его родственникам, вымогали у них шесть миллионов рублей.

С целью напугать жертву они напали на журналиста. Двое подозреваемых были задержаны на месте преступления сотрудниками уголовного розыска. Еще семь человек сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве и в столице Дагестана.

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны и пистолет с патронами. По данному факту возбуждено отдельное уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

По итогам спецоперации возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ - "Разбой" и статье 163 УК РФ - "Вымогательство". Четверо подозреваемых заключены под стражу, в отношении остальных задержанных избраны иные меры пресечения.