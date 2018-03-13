В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат"

На космодроме Плесецк загружен в пусковую шахту макет межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения "Сармат", сообщил ТАСС со ссылкой на командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева. Ракета для бросковых испытаний изготовлена красноярским заводом "Красмаш", специализирующемся на производстве балистических ракет.

О подготовке к новым испытаниям "Сармата" сообщил и начальник Генерального штаба российской армии генерал армии Валерий Герасимов.

- Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом готовятся к очередному бросковому иcпытанию, - рассказал Герасимов. Он напомнил, что по своим боевым характеристикам "Сармат" превосходит все существующие типы баллистических ракет. 200-тонная ракета имеет укороченный участок разгона, оснащена комплексом преодоления ПРО и способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности.

"Сармат" может достигать цели по неоптимальной, неожиданной для противника траектории, обходя зоны действия противоракетной обороны. Запас мощности позволяет ракете "летать через оба полюса", сообщил ранее замминистра обороны по вооружению Юрий Борисов. Полезная нагрузка "Сармата" более 10 тонн. Это могут быть как обычные термоядерные боевые блоки мощностью до мегатонны, так и новейшая гиперзвуковая боеголовка "Авангард", запущенная в серийное производство. Она также несет термоядерный заряд и неуязвима для ПРО.

РВСН получат новые ракеты в ближайшее время, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.