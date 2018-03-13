В Краснодаре пройдет фестиваль белорусского кино

Во вторник вечером, 13 марта, в Краснодаре откроется фестиваль белорусского кино. Для кубанской столицы он стал традиционным - нынешний пройдет в 11-й раз по инициативе представителей здешней диаспоры, объединяющей свыше 50 тысяч человек.

Именно они свыше 10 лет назад предложили проводить на Кубани Дни белорусского кино, ставшие родоначальником проекта министерства культуры края "Фестиваль европейского кино". В его рамках в течение года показывают фильмы Сербии, Чехии, Франции, Венгрии, Греции, Польши. Италии и Грузии. А первыми 11 лет назад стали белорусы, благодаря которым кубанские зрители смогли посмотреть лучшие фильмы, созданные в разные годы в братской республике.

Их показывают, причем бесплатно, в зале "Кубанькино". По словам директора краевого государственного учреждения Ирины Сынковой, ставший традиционным фестиваль является проектом министерств культуры двух стран и национальной киностудии "Беларусьфильм", предоставившей киноленты.

- Мы стараемся, чтобы палитра фестиваля была разнообразной и отражала все тенденции современного белорусского кино, - говорит директор. В этом году будут представлены абсолютно разноплановые фильмы, снятые и вышедшие в прокат в 2017-2018 годах.

Сегодня после торжественной церемонии открытия зрители смогут посмотреть историческую драму Юрия Елхова "Княгиня Слуцкая". В фильме роли исполняют известные актеры: Иван Мацкевич, Анатолий Кот и Сергей Глушко. Картина рассказывает о событиях начала 16-го века. Полчища крымских татар нападают на земли Белой Руси, входящие в состав Великого княжества Литовского. Завоеватели берут штурмом крепости, грабят, угоняют население в рабство, оставляя после себя пепелища. Кажется, ничто не может остановить их натиск. Но на пути войска крымских татар, среди немногих, кто еще не побежден, встают храбрая дружина и отважные жители города Слуцка, оборону которого после гибели мужа возглавляет княгиня Анастасия…

В среду молодые белорусские режиссеры представят киноальманах "Мы", состоящий из пяти короткометражных картин. Пять городских новелл расскажут о жителях современного мегаполиса, о поисках правды, любви, надежды, смысла и своего места в жизни.

Кстати



В этом году впервые краснодарские зрители смогут познакомиться с фильмами, представленными на международном фестивале "Листопад", который проходит ежегодно в Минске. Это семейная комедия "Тум-Паби-Дум" Вячеслава Никифорова, триллер "Масакра" Андрея Кудиненко, драма "Не игра" Дениса Скворцова и другие работы.