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13.03.2018 16:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Таганроге подняли в воздух самый мощный в мире гидросамолет Бе-200ЧС

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)
Фото: ТАНКТ имени Бериева Фото: ТАНКТ имени Бериева
Фото: ТАНКТ имени Бериева

На Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева начались летные испытания построенного для МЧС России самолета-амфибии Бе-200ЧС. Новому гидросамолету присвоен бортовой номер RF-31380.

"Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний самолет будет передан заказчику для эксплуатации в Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России", - сообщили "РГ" в пресс-службе авиапредприятия.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Отметим, что выпускаемый в Таганроге многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС сильно отличается от серийных машин, ранее производившихся в Иркутске. На нем проведено перепроектирование силовой конструкции центроплана и крыла самолета. Обновлен пилотажно-навигационный комплекс. Установлены новые РЛС и тепловизионная система обнаружения.

Кроме того, Бе-200ЧС на сегодняшний день самый мощный пожарный гидросамолет в мире. Он берет на борт 12 тонн воды, а самый мощный иностранный аналог - только шесть.

Бе-200ЧС уже успел зарекомендовать себя при борьбе с пожарами и проведении спасательных операций, в том числе за границей - в Греции, Португалии, Испании, Франции и Индонезии. Поэтому неслучайно китайская компания Leader Energy Aircraft Manufacturing Co Ltd заказала таганрогским авиастроителям два самолета Бе-200 с опционом на две амфибии. Намерения приобрести машину высказали ВВС Таиланда и Индонезии.

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