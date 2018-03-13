65-летний голливудский актер, режиссер, сценарист, продюсер, шериф и мастер восточных боевых искусств Стивен Сигал хотел бы проголосовать на выборах президента России, но не сможет. Поскольку 18 марта, в день выборов, будет находиться в штате Аризона - далеко от российских дипломатических представительств.

Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на представителя актера.

"Он физически не сможет (проголосовать - "РГ-Кинократия"), потому что он в это время будет находиться в Скотсдейле в Аризоне, ближайшее консульство или посольство находятся достаточно далеко. Но он хотел бы… но у него физически нет такой возможности", - сказал представитель актера.

Как поясняется, штат Аризона ранее входил в консульский округ Сан-Франциско, но после закрытия генконсульства России в городе по требованию американской стороны этот регион теперь относится к генконсульству в Хьюстоне.

Напомним, Стивен Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года.