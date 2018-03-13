Умер актер и гитарист The Ventures Ноки Эдвардс

Актер и музыкант Ноки Эдвардс, гитарист знакового сёрф-коллектива The Ventures, скончался вчера на 83-м году жизни.

Как уточняет Billboard, организм почтенного старца не перенес осложнений, вызванных операцией на ноге.

The Ventures, одна из любимых групп Джорджа Харрисона собрались в 1958 году в Такоме, штат Вашингтон. Основателями коллектива были Дон Вилсон и Боб Богл.

Ноки на некоторое время покидал ряды группы, но позже вернулся.

Как актер эпизодически появлялся в вестерне "Дэдвуд".

В 2008-м The Ventures была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Самые известные композиции: Walk, Don’t Run, Perfidia, Lullaby of the Leaves и, конечно, Vibrations (альбом Super Psychedelics 1967), использовавшаяся на заставке передачи советского телевидения "Международная панорама".