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Умер рэпер и актер Крэйг Мак

Новость 13.03.2018, 18:19 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com/ AftaPancU
Фото: youtube.com/ AftaPancU

На 48-м году жизни у себя дома в Уолтерборо, штат Южная Каролина, в понедельник вечером умер рэпер и актер Крэйг Мак.

Об этом пишет Variety, уточняя, что смерть артиста наступила "по естественной причине". Но без подробностей. Факт кончины Крэйга изданию подтвердил окружной коронер.

Мак работал с лейблом рэп-величины Шона "Пи Дидди" (и так далее) Комбса Bad Boy Records. Пик карьеры музыканта - трек Flava in Ya Ear, номинированный на премию "Грэмми" в 1995 году.

Сингл добрался до "платинового" статуса и прозвучал в саундтреках ряда фильмов и сериалов. Например, в "Голосе улиц", "Безумии" Ливайна, "25-м часе" Спайка Ли. 

В 1997 году вышел второй альбом Operation: Get Down - уже на лейбле Scotti Brothers. После чего Мак отошел от музыкальных дел - чтобы сосредоточиться на религии.

Далее артист предпринял попытки вернуться: в 2012 году, а также с записью The Mack World Sessions - в прошлом. Но уже без триумфа. Тогда же Мака прозвали в тур от Bad Boy Records, но музыкант отказался.

Крэйг снялся в нескольких музыкальных короткометражках, криминальной драме Фрэда Карпентера "Голубая ящерица", сериалах "Слово" и "Всякая всячина", ряде других.  

По словам близкого друга и бывшего менеджера покойного Элвина Тони, в последнее время Мак сильно болел "и знал, что осталось ему недолго". Как утверждает Тони, музыкант был готов к встрече с Создателем и принимал свою участь без страха.

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