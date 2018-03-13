В Египте задержали банду торговцев человеческими органами

Банда торговцев человеческими органами задержана в столице Египта, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Йоум 7". Всего в банде было семь человек - медики и посредники, занимавшиеся поиском доноров.

По данным полиции, посредники выбирали потенциальных доноров среди малоимущих, беженцев и других социально незащищенных слоев населения. За почку им предлагалось порядка 1,4 тысячи долларов, из которых лишь малая часть отдавалась авансом, а остальное - после операции и после того, как донор находил по принципу "пирамиды" нового несчастного, желающего продать свои органы.

Число жертв этой банды пока неизвестно, полицейские допрашивают медиков и ведут поиск их клиентов.