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13.03.2018,  
17:36
Текст: Сергей Птичкин

В РФ впервые в мире установили баллистическую ракету на истребитель

Авиационно-ракетный комплекс "Кинжал" стал одной из сенсаций начала весны. Действительно трудно поверить в то, что гиперзвуковое оружие, о создании которого говорилось лишь в будущем времени, фактически уже стоит на вооружении. И ни где-нибудь, а в России.

В СМИ, особенно в электронных и в блогосфере, активно обсуждается тема "Кинжала". Многие эксперты подметили удивительную схожесть ракеты, которую несет истребитель-перехватчик МиГ-31, с той, которой оснащен наземный оперативно-тактический комплекс "Искандер". И это действительно почти та самая ракета. Кстати, первый в мировой истории случай, когда баллистическая ракета подвешивается под фюзеляж самолета, тем более истребителя-перехватчика.

Еще в прошлом десятилетии у меня состоялся интересный разговор с ныне покойным Сергеем Павловичем Непобедимым - знаменитым ракетным конструктором и бывшим руководителем Коломенского КБ машиностроения. Я выразил сожаление, что новейший "Искандер", идеология которого была заложена Непобедимым, по характеристикам, как мне казалось, уступает его "Оке", бездумно уничтоженной в конце 1980-х. На что Сергей Павлович, улыбнувшись, ответил: подожди, пройдет время, и весь мир узнает реальные возможности моей ракеты.

Фото: Минобороны России/Youtube
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Кинжал"

Хотя "Искандер" создавался после того, как Непобедимый покинул пост генконструктора и гендиректора КБМ, он считал ракету своей и внимательно следил за ее рождением. Сергей Павлович рассказал мне, что прорабатывается вариант подвески ракеты на самолет, и в общих чертах обрисовал, какие возможности это ей даст. Попросил ни в коем случае никому не говорить об услышанном до тех пор, пока о новом комплексе не объявят официально. Данное обещание о неразглашении я сдержал и теперь с чистой совестью могу рассказать о том, что знаю и о чем догадываюсь, не выдав, надеюсь, никаких тайн и секретов.

Наземный оперативно-тактический комплекс "Искандер" сам по себе оружие очень грозное. Подобных по своим характеристикам в мире нет. Поэтому-то известие о размещении комплексов в Калининградской области вызвало почти паническую реакцию в ряде восточно-европейских стран НАТО. Недостаток у комплекса один - дальность полета ракеты не превышает 400 км. Это обусловлено договоренностями об ограничении размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности.

А вот ракета "Искандера", подвешенная под брюхо самолета, тем более такого, как МиГ-31, совсем другое дело. Тут никаких договорных ограничений нет.

Почему в качестве носителя был выбран именно МиГ-31? Скорее всего по той причине, что немалая по размерам ракета вписалась лишь в его габариты. Кроме того этот самолет обладает отличной тяговооруженностью, являясь самым скоростным и высотным в своем классе. Достаточно сказать, что максимальная скорость равна 3400 км/час, а максимальная высота полета - 30 километров.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Птичкин

Истребитель-перехватчик, поднимаясь на стратосферную высоту, способен пустить ракету, которая способна уйти даже в ближний космос. Там она разгоняется до гиперзвуковой скорости - в СМИ упоминалось значение 10 Махов, то есть в десять раз выше скорости звука. И летит ракета очень далеко. Затем она снижается и идет к своей цели, разгоняясь еще больше. При этом начинает активно маневрировать - это изначально заложено в наземном "Искандера".

Перехватить ракету невозможно - цель будет поражена с максимальной долей вероятности. А цели могут быть любыми. Если говорить о ЕвроПРО, то все системы, находящиеся в европейских странах НАТО, могут быть уничтожены, даже не успев среагировать на опасность удара. Учитывая возможности МиГ-31, не останется шансов у систем ПРО даже в далекой Гренландии. Да и весь авианосный флот США потерял смысл в глобальной войне - не приведи Бог, если она случится. Как только авианосцы подойдут к границам нашей страны на дальность применения своей авиации, они окажутся под прицелами МиГ-31 и их "Кинжалов". Пуск одной ракеты даже без ядерной боеголовки - и плавучий аэродром просто развалится.

Фото: Минобороны РФ/ РИА Новости
Названы цели гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Вот такие возможности открылись перед баллистической ракетой наземного комплекса "Искандер", установленной на МиГ-31.

И вопрос: как это удалось реализовать в условиях нынешней России, где, как многим кажется, ничего подобного сделать просто невозможно?

Очевидно, что основную работу по "Кинжалу" провели специалисты фирмы "МиГ" и Коломенского КБМ. Курировал работы лично Верховный главнокомандующий. Как известно, Владимир Путин выразил особую благодарность ФСБ за то, что ее сотрудники не допустили утечек информации о разработке нового оружия за рубеж. Это действительно так.

Может быть потому, что эффективных по части воровства бюджетных средств деятелей в проекте не оказалось, не очень-то и большие деньги, выделявшиеся на "Кинжал", все до копейки были истрачены на конкретное дело И все получилось!

США могут скептически относиться к тому факту, что Россия стала первой обладательницей гиперзвукового оружия. Скорее всего потому, что до сих пор не верят, что такое возможно не у них, а у нас. Ведь их разведка проморгала процесс создания такого оружия и его испытания.

Можно лишь догадываться, с какими почти нерешаемыми задачами столкнулись ракетчики из Коломны, адаптируя ракету "Искандера" к гиперзвуку. При гиперзвуковых скоростях возникает жуткий перегрев корпуса ракеты, который может вызвать отказ всех систем управления и даже конструктивные разрушения. Скорее всего были созданы новые конструкционные материалы, новые теплоизоляционные покрытия, усилены и модифицированы системы управления.

Фото: youtube.com
Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество

Скорее всего и конструкторы-миговцы ночи не спали, создавая фактически новый самолет. Ведь классический МиГ-31 никак не приспособлен к несению тяжелой баллистической ракеты. Чтобы истребитель сохранил летные характеристики и смог стрелять этой ракетой, неизбежно требовалось вносить серьезные изменения в систему управления самолетом и его оружием. Специалисты знают, что это порой сложнее, чем спроектировать новую машину.

Летчики-испытатели фирмы "МиГ" и Государственного летно-испытательного центра министерства обороны, находящегося в Ахтубинске, тоже впервые в мире тестировали истребитель, несущий баллистическую ракету. И они все сделали на пять с плюсом.

Гиперзвуковой "Кинжал" был создан в новом веке. Это действительно оружие новой России.

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Фото: Минобороны Украины / http://www.mil.gov.ua / wikimedia.org
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