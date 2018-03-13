Новости

Журналисты Союзного государства обсудили проблемы интернет-аудитории 19:16
Сирийские войска нашли опасные химикаты на базе боевиков в Восточной Гуте 18:48
Названа предварительная причина взрыва в петербургской многоэтажке 18:45
В Удмуртии в ДТП погибли младенец и пенсионерка 18:44
Олега Табакова похоронят рядом с Леонидом Броневым 18:37
В США автобус со школьниками упал в ущелье 18:35
Mitsubishi Eclipse Cross для России получит турбомотор на 92-м бензине 18:28
Умер рэпер и актер Крэйг Мак 18:19
В Петербурге прогремел взрыв в жилом доме 18:17
В центре "Сколково" показали, как избавиться от мусорных полигонов 18:15
Евролига перенесла матч ЦСКА - "Црвена Звезда" на другой день 18:15
Беспилотное летающее такси начали тестировать в Новой Зеландии 18:11
Володин: Смена госсекретаря - внутреннее дело США 18:10
В Сирии суперминометы М-240 хоронят террористов в "крысиных норах" 18:07
Минск и Москва проведут переговоры по поставкам "молочки" 18:00
Путин поговорил с дагестанцами 17:57
Мария Захарова прокомментировала отставку Тиллерсона 17:56
В Подмосковье пожаловались на слишком горячее водоснабжение 17:48
Министр обороны США срочно прилетел в Афганистан 17:44
Под Ульяновском стартовали учения десантников России и Беларуси 17:36
Мэй озвучит решение по делу Скрипаля в среду 17:27
Пушков прокомментировал назначение Помпео на место Тиллерсона 17:26
Дворкович: Дефицит отечественного молока в РФ составил 25 процентов 17:25
Косачев: Замена госсекретаря США не изменит вектор внешней политики 17:18
Евросоюз согласился с выводами Роспотребнадзора по спиннерам 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 18:07
Рубрика: Русское оружие

В Сирии суперминометы М-240 хоронят террористов в "крысиных норах"

Текст: Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Самые мощные в мире буксируемые минометы М-240 активно участвуют в уничтожении укреплений террористов в Восточной Гуте.

Уникальные фотографии позиции, на которой развернуты эти 240-мм артсистемы правительственных войск, появились в Сети. На них видны как сами минометы, так и применяемые боеприпасы. Можно оценить их впечатляющие размеры. Каждая осколочно-фугасная мина весит 130,7 кг. Попадание такого "подарка" в бункер или дот гарантирует практически стопроцентное уничтожение вражеского объекта. Террористы не спасутся, даже укрывшись в своих "крысиных норах" под землей. Есть еще более тяжелые мины, которые весят 230 кг.

Фото: Dmitry A. Mottl / wikimedia.org
В Сирии впервые заметили 36-ствольный "Град-1"

Военные эксперты отмечают, что суперминометы отличает высокая точность - главное, чтобы корректировщики артиллерийского огня выдавали точные координаты.

Из-за значительного веса боеприпасов у М-240 невысокая скорострельность. Всего 1 выстрел в минуту. Правда, судя по фото, сирийцы механизировали этот процесс, используя грузовик с краном-манипулятором.

Необходимо отметить, что за все время гражданской войны изображения боевого применения данного оружия практически не публиковались - за все время появилась лишь пара фотографий.

М-240 были разработаны советскими конструкторами еще в самом начале 50-х годов. И в настоящее время остаются на вооружении лишь армий Сирии и Ирака. В российских сухопутных войсках их заменили на 240-мм самоходно-артиллерийскую установку 2С4 "Тюльпан".

Главное сегодня

Медведев: Будущее транзита газа через Украину - вопрос целесообразности
В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат"
В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию
Путин: Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером
Горнолыжник Бугаев выиграл "золото" Паралимпиады