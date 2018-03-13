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13.03.2018,  
09:33
Текст: Николай Грищенко

Видео: Противостояние бронестекла и гранатомета РПГ-7

Ведущие интернет-канала "Наука-2.0" решили выяснить возможность установки на танк защиты из бронестекла, чтобы увеличить видимость механика-водителя. Результаты своих исследований они сняли на видео и разместили в интернете.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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В качестве элементов защиты блогеры использовали бронированное стекло толщиной более 60 миллиметров. Квадратный метр которого весит около 320 килограммов. На первом этапе испытаний стекло легко выдержало попадание трех бронебойно-зажигательных пуль из винтовки СВД с расстояния 100 метров.

Во время второго этапа "защиту" танка усилии пакетом из 62-х бронированных стекол. Однако гранатомет РПГ-7 с дистанции 500 метров легко справился с защитой и пробил 400-мм стеклянную броню. После чего исследователи решили усложнить задачу и установили еще один пакет из бронестекла, но кумулятивная граната легко справилась и с такой броней. От манекена, изображавшего механика-водителя, не осталось цельных кусков.

Участвовавший в эксперименте гранатометчик-контрактник заявил, что современные заряды РПГ-7 пробивают броню современных танков толщиной до 750 миллиметров и потому у бронестекла нет ни каких шансов, чтобы обеспечить защиту экипажу.

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