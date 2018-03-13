Житель Узбекистана осужден за поддержку террористов

Гражданина Узбекистана Абдубосида Ахмаджонова приговорили к 15 годам тюрьмы за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористических групп. Также обвиняемый причастен к подготовке теракта в России, передает РИА Новости.

Ахмаджонов в 2012 году отправился на заработки в Турцию, где попал под влияние представителей радикальной группировки "Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ). В январе 2016 года злоумышленник приехал в Сирию, где присоединился к рядам боевиков.

Террорист прошел "курсы" по изготовлению взрывчатки, после чего должен был отправиться в Россию и присоединиться к исполнителям теракта, однако был задержан.