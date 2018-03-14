Эрдоган пообещал захватить Африн в ближайшие часы

Турецкие вооруженные силы полностью возьмут под контроль сирийский Африн уже до вечера среды. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган. "Надеюсь, до сегодняшнего вечера Африн падет", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами местных администраций.

При этом, как сообщило агентство Anadolu, турецкий лидер подчеркнул, что участники операции в Африне уделяют особое внимание вопросам безопасности мирных жителей.

"Мирных жителей на автомобилях эвакуируют через гуманитарные коридоры в Африне. От террористов можно ожидать все, что угодно. Террористы столь безнравственны и бесчеловечны, что присоединяют взрывные устройства даже к священному Корану. Накануне погиб турецкий военнослужащий, который хотел поднять с земли священную книгу. Террористам чуждо понятие религии", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, Анкара с 20 января проводит в Африне операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз". В Анкаре считают эти структуры террористическими.

В начале марта Эрдоган озвучил данные о потерях турецкой армии в сирийском Африне. По его словам, из состава вооруженных сил и подразделений жандармерии погиб 41 военнослужащий.

Он также сообщил о 159 погибших боевиках оппозиционной Дамаску "Сирийской свободной армии", которая действует в Африне вместе с армией Турции.





