Лидер мексиканских выборов пошутил про российскую поддержку

Фаворит президентской кампании в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор в очередной раз пошутил по поводу российской поддержки.

Это стало еще одним ответом на сделанное ранее советником по нацбезопасности США Гербертом Максатером заявление, что Вашингтон усматривает признаки вмешательства Москвы в президентские выборы в Мексике.

"Посмотрите на свежий опрос общественного мнения, в нем сказано, что я на 15 процентов опережаю ближайшего соперника. Между тем, мои русские помощники из Тустлы-Чико, Тепетитана, Катемако, Сакопоаштлы, Тлахьяко, Ла-Йески, Мокорито, Имури, Бакума и многих других населенных пунктов, рекомендуют мне не сражаться", - пошутил Обрадор в своем Twitter.

Ранее Обрадор обнародовал видеозапись, как он стоит в порту города Веракрус и ждут русскую подводную лодку с грузом золота.

Андрес Обрадор - кандидат от коалиции "Вместе сделаем историю", куда входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча".