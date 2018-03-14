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14.03.2018 11:20
Рубрика: В мире

Лидер мексиканских выборов пошутил про российскую поддержку

Текст: Константин Волков

Фаворит президентской кампании в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор в очередной раз пошутил по поводу российской поддержки.

Это стало еще одним ответом на сделанное ранее советником по нацбезопасности США Гербертом Максатером заявление, что Вашингтон усматривает признаки вмешательства Москвы в президентские выборы в Мексике.

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"Посмотрите на свежий опрос общественного мнения, в нем сказано, что я на 15 процентов опережаю ближайшего соперника. Между тем, мои русские помощники из Тустлы-Чико, Тепетитана, Катемако, Сакопоаштлы, Тлахьяко, Ла-Йески, Мокорито, Имури, Бакума и многих других населенных пунктов, рекомендуют мне не сражаться", - пошутил Обрадор в своем Twitter.

Ранее Обрадор обнародовал видеозапись, как он стоит в порту города Веракрус и ждут русскую подводную лодку с грузом золота.

Андрес Обрадор - кандидат от коалиции "Вместе сделаем историю", куда входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча".

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