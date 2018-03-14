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Маколей Калкин назвал Стивена Хокинга своим любимым героем "Симпсонов"

Новость 14.03.2018, 17:59 | Текст: Олег Усков

37-летний американский актер и музыкант Маколей Калкин, известный по роли мальчика с садистскими наклонностями Кевина из первого и второго "Один дома", признался через Twitter, что скончавшийся британский физик-теоретик Стивен Хокинг - его любимый герой мультсериала "Симпсоны".

"Только что узнал, что Стивен Хокинг покинул нас. Он был гением и моим любимым персонажем "Симпсонов". Будем скучать по тебе, приятель", - написал Калкин.

Следом о смерти ученого погоревал и один из создателей мультсериала Эл Джин, добавив, что чувство юмора усопшего было столь же огромно, сколь велика Вселенная. 

Последнее обстоятельство, кстати, легко находит подтверждение в популярнейшем ситкоме "Теория большого взрыва", где Хокинг появлялся в камео.

Актеры шоу уже так же пособолезновали по поводу ухода физика. "Леонард", "Пенни" и "Эми" синхронно опубликовали в соцсетях совместный снимок с усопшим.

Ранее мы писали, что изобретенное для девиза Спрингфилда слово официально признали настоящим и включили в словарь. 

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