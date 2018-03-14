МИД РФ: Выборы в Афганистане в июле вряд ли состоятся

МИД РФ выразил сомнение, что в Афганистане смогут пройти намеченные на июль парламентские выборы.

"Не думаю, что парламентские выборы в Афганистане состоятся в срок в июле этого года. Талибы продолжают удерживать под своим контролем около половины территории страны, ведут активные боевые действия, организуют и совершают резонансные теракты в крупных городах, и, судя по всему, не собираются идти на компромиссы и примирение с афганским правительством", - заявил 14 марта спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Пока что, по словам дипломата, в Независимой избирательной комиссии заявляют, что даже регистрацию избирателей они смогут закончить лишь в начале августа. При этом не урегулированы разногласия относительно условий предстоящего голосования между президентской администрацией и оппозицией, в первую очередь Аттой Мухаммадом Нуром, бывшим губернатором провинции Балх.

"Если проводить выборы в нынешних условиях, то их результаты не улучшат внутриполитическую обстановку и доверие к нынешней власти, не заставят вооруженную оппозицию пойти на сотрудничество с правительством", - заявил Кабулов.

Что касается эффекта от присутствия воинского контингента США в регионе, то, по словам Кабулова, "США находятся в Афганистане прежде всего с целью контроля и влияния на политические процессы в соседних с ним странах, а также проецирования силы на своих региональных конкурентов, в первую очередь Китай, Россию и Иран. Отчетливо прослеживается стремление США достигнуть дестабилизации в Средней Азии с ее переносом в Российскую Федерацию с тем, чтобы впоследствии преподнести себя в качестве единственного защитника от потенциальных и возникающих угроз в регионе".

Также дипломат подчеркнул, что "московский формат" переговоров по урегулированию в Афганистане, стартовавший в начале 2017 года, можно назвать "оптимальным". "Наличие большого числа международных форматов по афганскому вопросу существенным образом не способствовало привлечению талибов к мирным переговорам, - отметил он. - В этой связи рассматриваем запущенный нами в начале 2017 году Московский формат консультаций в качестве оптимальной площадки для ведения предметных переговоров по содействию национальному примирению и налаживания конструктивного диалога между правительством ИРА и движением талибов".

В последние месяцы движение "Талибан", которое раньше в основном контролировало сельскую местность, ведет наступление на многие крупные города Афганистана. Кроме того, на территории страны активизировались террористы "ИГ" (организация запрещена в РФ).