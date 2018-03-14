Новым Суперменом станет Николас Кейдж

Так или иначе, но мечты сбываются: 54-летний обладатель "Оскара", американский актер и режиссер, продюсер и человек-мем, большой поклонник комиксов, Элвиса Пресли и бывший муж его дочери Николас Кейдж все-таки сыграет Супермена. Благую весть эксклюзивно несет USA Today.

Напомниv, что Кейдж планировался на роль названного супергероя ровно двадцать лет назад - в ленте Тима Бёртона "Супермен жив". Но там не срослось, как говорится, - картину не сняли.

Зато срослось в другом месте: Николас озвучит анимационного Супермена в ленте "Юные титаны, вперед!" (Teen Titans GO!). Где у него и еще ряда комикс-величин, например, Зеленого Фонаря и Чудо-женщины, случатся камео.

Как сообщает издание, Кейдж - "вероятно, самый знаменитый фанат Супермена в Голливуде". Что подтверждено рядом неоспоримых обстоятельств: он назвал своего сына Кал-Элом (криптонское имя Супермена) и некоторое время владел трагичным "священным Граалем мира комиксов" - первым выпуском Action Comics 1938 года, где Кларк Кент дебютировал.

В Teen Titans GO! задействованы подручный Бэтмена Робин, воинственная инопланетянка Старфаер, колдунья-телепат Рэйвен, Киборг и генетический мутант-оборотень Бистбой. По сюжету картины они возмечтали о славе и уговаривают голливудского режиссера снять про них кино.

Премьера мультфильма - 27 июля.