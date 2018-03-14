Песков призвал журналистов не поддаваться вранью

Никаких доказательств якобы вмешательства России в дела других стран нет, не было никакой "аннексии" Крыма, как и многого другого, в чем обвиняют нашу страну на Западе. В Кремле призвали журналистов не поддаваться эмоциям.

Пресс-секретарю президента РФ на брифинге задала вопрос корреспондент американской телекомпании CNN. Зачитав всевозможные обвинения со стороны Запада про отравление Литвиненко, авиакатастрофу Boeing, допинг, хакерские атаки, вмешательство в дела других стран, "аннексию" Крыма и недавний инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, она спросила: "Раньше вы отрицали многое, что подтверждала международная общественность - почему мы должны вам верить сейчас?"

"Никаких доказательств вымышленных хакерских атак России мы все-таки не видели, - напомнил Дмитрий Песков. "Аннексии Крыма не было ни де-факто, ни де-юре. Речь о легитимных решениях крымского парламента, которые были подтверждены на референдуме", - заметил он.

"Формулировки не верны ни по сути, ни по форме", - резюмировал представитель Кремля.

"Но к вам нет доверия международной общественности!" - эмоционально произнесла журналистка. А когда Песков поинтересовался, что она вкладывает в понятие "международная общественность", то получил ответ: "Правительства США и Великобритании".

"При всем уважении, - это не международная общественность", - резонно заметил пресс-секретарь президента.

А в конце брифинга дал совет журналистам: "Сохраняйте трезвость, не поддавайтесь эмоциям и вранью".