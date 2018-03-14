Новости

В Сочи нашли объявленного в розык отчима пропавшей девочки 14:02
Лавров рассказал о намерении США навсегда закрепиться в Сирии 14:01
Чиновников Киргизии лишат права на банковскую тайну 13:56
Путин поздравил Меркель с переизбранием 13:55
Россия жестко предостерегла США от безответственных действий в Сирии 13:50
Посольство РФ в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери Скрипаля 13:44
Под Астраханью пограничники задержали 35 почтовых голубей из Чечни 13:43
В Киргизии на трассу сошла гигантская лавина 13:40
Песков призвал журналистов не поддаваться вранью 13:35
Названы лучшие малые города России для летнего отдыха 13:35
Проект "Всероссийская школьная летопись" выпустил первые книги 13:33
Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве семьи в Крыму 13:24
Названы самые популярные госуслуги среди жителей Подмосковья 13:20
Загадочный кроссовер Renault сфотографировали на тестах 13:16
Эрдоган пообещал захватить Африн в ближайшие часы 13:15
В Кремле сообщили об ответных мерах, если RT лишат лицензии в Британии 13:14
В Кремле рассказали, как Путин проведет день после выборов президента 13:12
Собянин: Москва не планирует пока вводить платный въезд в центр Москвы 13:12
Главы пяти стран Центральной Азии проведут первую общую встречу 13:11
Ангелу Меркель переизбрали на четвертый срок 13:10
ПАОК временно исключен из Ассоциации европейских клубов 12:55
Спезназовцы России и Беларуси впервые проведут высотное десантирование 12:55
В Беларуси создали трехосный плавающий бронегрузовик 12:51
В Москве вырос прожиточный минимум 12:47
На острове в Кольском заливе поставят памятник Николаю Чудотворцу 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 13:35
Рубрика: Власть

Песков призвал журналистов не поддаваться вранью

Текст: Кира Латухина (Крым)

Никаких доказательств якобы вмешательства России в дела других стран нет, не было никакой "аннексии" Крыма, как и многого другого, в чем обвиняют нашу страну на Западе. В Кремле призвали журналистов не поддаваться эмоциям.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин заявил о невмешательстве России в американские выборы

Пресс-секретарю президента РФ на брифинге задала вопрос корреспондент американской телекомпании CNN. Зачитав всевозможные обвинения со стороны Запада про отравление Литвиненко, авиакатастрофу Boeing, допинг, хакерские атаки, вмешательство в дела других стран, "аннексию" Крыма и недавний инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, она спросила: "Раньше вы отрицали многое, что подтверждала международная общественность - почему мы должны вам верить сейчас?"

"Никаких доказательств вымышленных хакерских атак России мы все-таки не видели, - напомнил Дмитрий Песков. "Аннексии Крыма не было ни де-факто, ни де-юре. Речь о легитимных решениях крымского парламента, которые были подтверждены на референдуме", - заметил он.

"Формулировки не верны ни по сути, ни по форме", - резюмировал представитель Кремля.

"Но к вам нет доверия международной общественности!" - эмоционально произнесла журналистка. А когда Песков поинтересовался, что она вкладывает в понятие "международная общественность", то получил ответ: "Правительства США и Великобритании".

"При всем уважении, - это не международная общественность", - резонно заметил пресс-секретарь президента.

А в конце брифинга дал совет журналистам: "Сохраняйте трезвость, не поддавайтесь эмоциям и вранью".

Главное сегодня

Песков рассказал, как изменятся отношения с США при новом госсекретаре
Войска на западе России подняты по тревоге
В Кремле сообщили об ответных мерах, если RT лишат лицензии в Британии
"IQ человечества упал". Что россияне говорят о Стивене Хокинге
Экс-премьер Франции: Мэй зашла слишком далеко с обвинениями в адрес РФ