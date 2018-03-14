Премьер Японии заявил о непричастности к фальсификации документов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отрицает свою причастность к фальсификации бумаг о продаже государственной земли националистической организации. "Я никогда не отдавал распоряжения о внесении изменений в документы. Если вы посмотрите на документы даже до того, как они были изменены, станет понятно, что мы с женой не были вовлечены", - сказал глава правительства.

Японский минфин признался, что подделке подверглись 14 представленных парламенту документов о сделке с государственным участком, который был продан по резко заниженной цене знакомому жены премьера Акиэ Абэ.

Министерство финансов, оформлявшее эту продажу, в течение долгого времени отрицало факт подделки документов, передает ТАСС. Оппозиция теперь ставит вопрос об отставке министра финансов Японии Таро Асо и о личной ответственности премьера.