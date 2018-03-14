Ледяной дождь может пройти в Москве вечером в среду

Синоптики предупредили о вероятности ледяного дождя в Москве в среду, ухудшение погоды начнётся во второй половине дня, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Большая часть дня обойдется без существенных осадков, ухудшение погоды мы ждем в вечернее время, то есть после 15 часов. Начиная с западных районов, возрастёт вероятность осадков смешанной фазы, причём мы не исключаем вероятность ледяных дождей, которые уже ближе к полуночи сменятся мокрым снегом", - рассказала собеседница агентства.

Отмечается, что уже в четверг столичный регион ждет существенное похолодание и усиление осадков.