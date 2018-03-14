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14.03.2018 08:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики обещают небольшие осадки и гололедицу в Москве

В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица, сообщили в Гидрометцентре России.

"Температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов​​​. "Облачно. Небольшие осадки, местами умеренные. Местами гололедица", - говорится на сайте.

По информации синоптиков, столичный регион будет находиться во власти достаточно тёплого воздуха, но из-за близости фронтальных разделов погода будет неустойчивая. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и к вечеру опустится до 740 миллиметров ртутного столба.

Во вторник вечером МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья, что в ближайшее время, ночью и утром в среду ожидается гололед, возможны затруднение движения транспорта, создание заторов на проезжей части, аварийные ситуации и увеличение количества ДТП.

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