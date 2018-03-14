Собянин: Москва не планирует пока вводить платный въезд в центр Москвы

Москва не планирует пока вводить платный въезд в центр Москвы. Об этом на форуме "Россия - страна возможностей" заявил мэр города Сергей Собянин, отвечая на вопросы участников, сообщает ТАСС.

"По поводу платного въезда - мы пока не планируем, введена платная парковка, регулируется движение. Пока на этом этапе этого достаточно", - отметил мэр.

Также ранее заммэра по транспорту Максим Ликсутов отметил, что благодаря вводу платной парковки и новой организации движения, через центр увеличился поток машин, а центр в пределах Садового поехал быстрее. Но несмотря на это, речи о вводе платного въезда в центральную часть города, не идет.