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14.03.2018,  
10:46
Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Войска на западе России подняты по тревоге

Части общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской и Смоленской областях подняты по тревоге, сообщили в штабе ЗВО.

Фото: Россия 24/youtube.com
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- Мотострелковые, танковые, артиллерийские и зенитно-ракетные подразделения готовятся к совершению многокилометрового комбинированного марша в заданные районы, - рассказал заместитель командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Тимур Трубиенко.

Войска из-под Воронежа и Смоленска направятся на полигон Мулино в Нижегородской области, где примут участие в двустороннем полковом тактическом учении с боевой стрельбой.

В маневрах задействуют более двух тысяч военных, танки Т-72 новейшей модификации, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82АМ, 120-миллиметровые минометы "Сани", 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и самоходные орудия "Мста-С", системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Град".

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