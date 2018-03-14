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14.03.2018 10:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Одобрен проект реконструкции Хабаровского аэропорта

Текст: Юлия Гарднер

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции международного аэропорта Хабаровск-Новый, сообщается на сайте Минвостокразвития.

Фото: depositphotos.com
На развитие аэропортов Дальнего Востока выделили 2,2 млрд рублей

К 2030 году пропускную способность терминала увеличат до 350 пассажиров в час. Модернизация также поможет увязать архитектурные решения с новым проектируемым аэровокзальным комплексом и инфраструктурой, которая появится в дальнейшем.

На реконструкцию Хабаровского аэропорта выделят 600 миллионов рублей. Всего же для обновления аэродромной инфраструктуры Дальнего Востока в 2018-2020 годах понадобится 14,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Напомним, обеспечение транспортной доступности для дальневосточников обсуждалось на заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. На данный момент 40 процентов жителей округа, согласно опросу ВЦИОМ, считают, что в ДФО плохо развиты авиационные перевозки.

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