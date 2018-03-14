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14.03.2018 05:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье для обитателей тайги приготовили столовые

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

Обильный снег, выпавший на юге Приморского края в начале марта, усложнил жизнь диких копытных. Глубокий снег затрудняет оленям, косулям и кабанам поиск пищи, поэтому специалисты национального парка "Земля леопарда" усилили подкормку животных на специальных площадках. Об этом сообщается на сайте нацпарка.

В крае выпало до 1,7 месячной нормы осадков. После снегопадов подкормочные площадки начали пользоваться у копытных большим вниманием. В настоящее время на "Земле леопарда" действуют около 50 площадок, полакомиться на них соевым сеном с кукурузой приходят олени, косули и кабаны.

Фото: youtube.com
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Такие столовые выполняют двойную роль: кормят животных и уберегают их от приближения в поисках еды к автотрассе, где их могут поджидать браконьеры.

Выпавший снег позволил специалистам "Земли леопарда" вплотную заняться троплением - изучением животных по следам. Такой возможности не было почти всю зиму из-за малого количества осадков.

- Большим сюрпризом на этой недели для нас стала "встреча" с белогрудым медведем. Сначала мы обнаружили его следы суточной давности, но затем увидели совсем свежие отпечатки лап. Он был в нескольких минутах ходьбы от нас. Удивительно то, что в это время косолапые, как правило, спят и просыпаются ближе к концу марта. Видимо, этот зверь вылез из берлоги раньше и направился за едой, - говорит Виктор Сторожук, инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда".

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