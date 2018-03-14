В Ульяновске семь человек пострадали в ДТП с трамваем

В среду утром в Засвияжском районе Ульяновска трамвай сошел с рельсов и врезался в столб. По предварительным данным, травмированы семь человек.

- Около девяти часов утра на улице Камышинская в районе моста через реку Свияга произошел сход трамвая с рельсового полотна, после чего транспортное средство столкнулось со световой опорой, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.

Как сообщают очевидцы произошедшего, водитель трамвая не пострадал. Транспортное средство получило серьезные повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, проводят экспертизы.

Движение автотранспорта в месте аварии затруднено.