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14.03.2018 09:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске семь человек пострадали в ДТП с трамваем

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)

В среду утром в Засвияжском районе Ульяновска трамвай сошел с рельсов и врезался в столб. По предварительным данным, травмированы семь человек.

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- Около девяти часов утра на улице Камышинская в районе моста через реку Свияга произошел сход трамвая с рельсового полотна, после чего транспортное средство столкнулось со световой опорой, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.

Как сообщают очевидцы произошедшего, водитель трамвая не пострадал. Транспортное средство получило серьезные повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, проводят экспертизы.

Движение автотранспорта в месте аварии затруднено.

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